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Бизнесмен Тимур Франк пострадал при крушении самолета с парашютистами

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Крупный кузбасский бизнесмен, совладелец угольного разреза "Кузнецкий Южный" Тимур Франк находился в самолете, потерпевшем крушение в райне кемеровского аэродрома Танай. Предприниматель находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Крушение самолета под Кемерово: среди пострадавших оказался крупный бизнесмен
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Тимур Франк был на борту самолета, жив, госпитализирован в больницу в Ленинске-Кузнецком. Предварительно, состояние тяжелое, его обследуют", - сказал источник, отметив, что Франк получил множественные травмы.
Франк является совладельцем ООО "Альфа", которому принадлежит около 44% акций угольного разреза "Кузнецкий Южный". Он расположен территории Новокузнецкого района и Мысковского городского округа на юге Кузбасса. Лицензия на добычу с запасами около 240 млн тонн угля получена предприятием в 2019 году. Проектная мощность разреза оценивается в 2,2 млн тонн угля в год.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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