По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.