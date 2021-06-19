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Власти Кузбасса уточнили число погибших при крушении самолета L-410

Газета.Ruиещё 4
29 минут назад
Власти Кемеровской области опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета L-410.
"В результате жесткой посадки самолета L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы", - говорится на сайте администрации правительства Кузбасса.
Уточняется, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней степени тяжести. Ранее региональный ДОСААФ сообщал о девяти погибших в результате ЧП. Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области.
По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной крушения самолета в Кузбассе стал отказ двигателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Видео,ДОСААФ,Кемеровская Область,
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