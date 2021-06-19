Самолет с людьми на борту потерпел крушение в Кемеровской области

Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области , четыре человека погибли, еще восемь получили различные травмы. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

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"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", - сказал собеседник агентства.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще четыре в средней степени тяжести.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Промышленного района, в результате крушения самолета погибли четверо, пострадали 17 человек.