"Был против": Отец Сапеги пытался разъединить ее с Протасевичем

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей в интервью RT рассказал, почему считает белорусского блогера Романа Протасевича виновным в аресте дочери.

«Уверен, что все произошло из-за знакомства моей дочери с Романом Протасевичем. Других объяснений, кроме его влияния, я не вижу», — сказал Андрей Сапега.

По его словам, он негативно отнесся к роману его дочери с блогером, заявив, что отношения с такой «неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего не означают».

Также он рассказал, что узнал об отношениях дочери в январе. Отношения у Сапеги и Протасевича развивались непросто, и в определенный момент они расстались.

«Я попытался утешить ее, но внутри обрадовался, так как понимал всю токсичность этих отношений. Это было ей абсолютно ни к чему», — признался мужчина.

Также он рассказал, что когда дочь попросила денег на поездку в Грецию с Протасевичем, спросил, с кем она летит.

«Она знала, что я против их отношений, поэтому решила скрыть, что летят вместе. Я был абсолютно уверен, что их отношения сошли на нет и больше они не общаются», — заявил Андрей Сапега.

Ранее проживающий в Приморском крае Андрей Сапега обратился к президенту Александру Лукашенко и попросил проявить милосердие к его дочери. Он заявил, что в преддверии визита Лукашенко в Приморье хочет обратиться «лично, как отец к отцу». По его словам, до встречи с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем София была обычной девушкой, а во время белорусских протестов находилась в Литве.