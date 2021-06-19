В Петербурге задержали продавцов справок о вакцинации

В ходе серии контрольных закупок за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах Санкт-Петербурга. Обычно заказ фальшивок проводился через интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и за деньги передавал покупателю поддельную медсправку или сертификат.