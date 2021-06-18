Водоснабжение в Большой Ялте частично восстановили

Ситуация с питьевой водой в Большой Ялте остается сложной, ее подачу пока удалось восстановить в ряде поселков, сообщила в пятницу на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко

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"Ситуация с водоснабжением Ялты остается сложной. Удалось дать воду в Форосе, Гурзуфе, части Симеиза, 11-й микрорайон, часть 10-го микрорайона, часть Ливадии. Все силы брошены на то, чтобы решить проблему обеспечения водой населения", - отметила Павленко.

Она также сообщила, что в супермаркетах "Пуд" питьевую воду раздают бесплатно. "Прошу и призываю всех предпринимателей присоединиться к этой акции и раздавать людям питьевую воду бесплатно. Также работают уже порядка 15 машин водовозок по обеспечению водой населения. Заявки принимаются диспетчером ялтинского водоканала, также заявки можно оставлять по телефону 112", - добавила Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Один человек в результате стихии погиб, восемь пострадали.