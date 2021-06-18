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«Ущерб колоссальный»: власти Ялты оценили урон от мощного циклона

ТК «Звезда»
1 час назад
В администрации Ялты оценили ущерб от подтоплений, которые принес мощный циклон. Глава администрации города Янина Павленко назвала его «колоссальным».
«Ущерб колоссальный»: власти Ялты о последствиях стихии
Фото: МЧС России, РИА НовостиМЧС России, РИА Новости
«Ущерб городу нанесен колоссальный Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра», - написала Павленко на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что в Крыму режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильнейших ливней и подтоплений ввели помимо Ялты и Керчи еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе. Из-за мощного черноморского циклона пострадали множество населенных пунктов, сильнее всего – Керчь и Ялта.
Происшествия,Янина Павленко,
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