«Ущерб колоссальный»: власти Ялты о последствиях стихии

Ранее стало известно, что в Крыму режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильнейших ливней и подтоплений ввели помимо Ялты и Керчи еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе. Из-за мощного черноморского циклона пострадали множество населенных пунктов, сильнее всего – Керчь и Ялта.