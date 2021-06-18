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В столичном фитнес-центре нашли мертвого молодого человека

Москва24
1 час назад
В фитнес-клубе на юго-востоке Москвы обнаружили тело молодого человека. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
В столичном фитнес-центре нашли мертвого молодого человека
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiydepositphotos/ArturVerkhovetskiy
"По предварительным данным, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина", – говорится в сообщении.
Прокуроры установят все обстоятельства и причины случившегося, а также оценят соблюдение законов в области безопасности оказываемых услуг. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен при наличии оснований.
Ранее суд арестовал 63-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 39-летней женщины в подмосковной Ивантеевке.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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