В столичном фитнес-центре нашли мертвого молодого человека

"По предварительным данным, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина", – говорится в сообщении.
Прокуроры установят все обстоятельства и причины случившегося, а также оценят соблюдение законов в области безопасности оказываемых услуг. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен при наличии оснований.
Ранее суд арестовал 63-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 39-летней женщины в подмосковной Ивантеевке.