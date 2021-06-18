Петербургского депутата Резника отправили под арест

Следствие настаивает на том, что Резник может совершить побег ил помешать проведению следственных действий. Сам депутат отмечает, что "если бы он хотел скрыться - давно бы скрылся", а надлежащей мерой ограничения назвал подписку о невыезде.

Ранее петербургский депутат Резник не признал вину по делу о наркотиках. В марте СМИ сообщали, что Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была найдена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности. Позже Резник заявил, что в ничего не знает о нарколаборатории в квартире. По его словам, он пришел туда для помощи пожилому родственнику.