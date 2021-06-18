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Петербургский суд отправил под арест депутата Резника

Газета.Ruиещё 7
56 минут назад
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил депутата городского Законодательного собрания Максима Резника под домашний арест на время проведения следствия по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает ТАСС.
Петербургского депутата Резника отправили под арест
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Избрать Резнику Максиму Львовичу меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа", - огласила вердикт судья Юлия Максименко.
Следствие настаивает на том, что Резник может совершить побег ил помешать проведению следственных действий. Сам депутат отмечает, что "если бы он хотел скрыться - давно бы скрылся", а надлежащей мерой ограничения назвал подписку о невыезде.
Ранее петербургский депутат Резник не признал вину по делу о наркотиках. В марте СМИ сообщали, что Резника обнаружили в квартире, где в ходе обысков, предположительно, была найдена нарколаборатория. Депутата не смогли задержать из-за наличия у него неприкосновенности. Позже Резник заявил, что в ничего не знает о нарколаборатории в квартире. По его словам, он пришел туда для помощи пожилому родственнику.
Происшествия,Юлия Максименко,Максим Резник,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
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