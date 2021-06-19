«Это настоящий ад!»: туристы рассказали о ливнях в Крыму

Туристы, приехавшие в Крым , не ожидали, что ливни могут привести к таким последствиям, боятся пить воду и не знают, как им уехать домой. Что происходит на полуострове, разбиралась «Комсомольская правда».

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Мощный ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки, в результате в городе был введен режим ЧС. Из-за ливней в Ялте из берегов вышла река Водопадная. В городе также затоплены улицы, а водный поток был такой силы, что смывал стоявшие на дороге машины. Существует риск, что Ялта может остаться без электричества.

По словам туристки из Сочи Натальи Золотаревой, она приехала в Керчь на один день на машине и остановилась у подруги.

«В тот день, когда обрушилась непогода, я должна была открывать торговый объект. Но ранним утром меня разбудил крик приятельницы: «Твоя машина уплывает!». Я спросонья толком ничего не поняла, выглядываю в окно и вижу, как бурный поток сносит все на своем пути», - рассказала она.

Туристка отметила, что то, что творилось в городе «было настоящим адом», поток воды сносил все на своем пути, а люди просили о помощи. Сейчас она не знает, как вернуться домой, так как город до сих пор подтоплен, «автобусы не ездят, поезда не ходят», нет света, а стоимость эвакуатора до Сочи выросла в два раза.

В Ялте также по улицам мчится поток воды. Жители города отмечают, что людей, которые пытаются перейти дорогу с детьми и с питомцами на руках, течение просто сносит. «Спасатели помогают и вытаскивают всех», - рассказала Елена.

ГУ МЧС по Севастополю отметили, что были эвакуированы в безопасное место туристы, отдыхавшие на полуострове с палатками. Их жизням ничего не угрожает, сейчас люди находятся в пунктах временного размещения, пояснили в ведомстве.