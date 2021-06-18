Аксенов сменил лодку на бронеавтомобиль при передвижении по Керчи

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов сегодня, 18 июня проверил ситуацию в Керчи , которая вчера оказалась затопленной из-за сильных ливней. При этом если накануне Аксёнов передвигался по территории города на лодке, то сегодня он выбрал бронеавтомобиль Росгвардии

Отмечается, что по Керчи сегодня передвигаться на таком виде технике комфортнее, хотя вода и сошла в ряде микрорайонов.

Напомним, 17 июня мощный ливень обрушился на Керчь и превратил городские улицы в реки, в результате в городе был введен режим ЧС. Для контроля за ситуацией к месту приехал глава Крыма Сергей Аксёнов. Но внимание привлек вовсе не он, а плавающие в потоках воды люди.

Пользователи предположили, что это были представители МЧС , но в федеральном ведомстве не подтвердили эту информацию. Хотя впоследствии сам Аксёнов рассказал, что это были спасатели и таким образом они вели сопровождение не только его лодки, но и всех остальных, пишет Life.ru.

А сегодня затопленной оказалась Ялта, где администрация уже ввела режим ЧС, центр города полностью перекрыли, идет эвакуация людей с затопленных участков. Также будет отключено водоснабжения, жителей попросили запастись водой в квартирах.

Причиной крупных ливней в регионе стал циклон над Крымом. От действия стихии больше всего пострадала Керчь, где выпало около 2-х месячной нормы осадков. Вследствие этого власти объявили в городе режим ЧС.