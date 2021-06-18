Аксенов сменил лодку на бронеавтомобиль при передвижении по Керчи

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов
сегодня, 18 июня проверил ситуацию в Керчи
, которая вчера оказалась затопленной из-за сильных ливней. При этом если накануне Аксёнов передвигался по территории города на лодке, то сегодня он выбрал бронеавтомобиль Росгвардии
.
Отмечается, что по Керчи сегодня передвигаться на таком виде технике комфортнее, хотя вода и сошла в ряде микрорайонов.
Напомним, 17 июня мощный ливень обрушился на Керчь и превратил городские улицы в реки, в результате в городе был введен режим ЧС. Для контроля за ситуацией к месту приехал глава Крыма Сергей Аксёнов. Но внимание привлек вовсе не он, а плавающие в потоках воды люди.
Пользователи предположили, что это были представители МЧС
, но в федеральном ведомстве не подтвердили эту информацию. Хотя впоследствии сам Аксёнов рассказал, что это были спасатели и таким образом они вели сопровождение не только его лодки, но и всех остальных, пишет
Life.ru.
А сегодня затопленной оказалась Ялта, где администрация уже ввела режим ЧС, центр города полностью перекрыли, идет эвакуация людей с затопленных участков. Также будет отключено водоснабжения, жителей попросили запастись водой в квартирах.
Причиной крупных ливней в регионе стал циклон над Крымом. От действия стихии больше всего пострадала Керчь, где выпало около 2-х месячной нормы осадков. Вследствие этого власти объявили в городе режим ЧС.
С самого начала этого лета в Европейской части РФ идут тропические ливни, и ситуация каждый день только ухудшается.