Анонимы сообщили о бомбе в Правительстве Москвы

Информация о минировании поступила на контактный адрес службы «112» – с помощью письма, которое было отправлено через специальный сервис.

Чиновников из здания на Тверской не эвакуировали, но туда направились полицейские с поисковой собакой. Бомбу не нашли. Сейчас полиция разыскивает отправителей письма.