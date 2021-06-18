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Анонимы предупредили о бомбе в Правительстве Москвы

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Появилось сообщение о минировании Правительства Москвы. Условие анонимов – отмена обязательной вакцинации работников сферы ЖКХ и услуг, а также перчаточно-масочного режима.
Анонимы сообщили о бомбе в Правительстве Москвы
Фото: ТАССТАСС
Информация о минировании поступила на контактный адрес службы «112» – с помощью письма, которое было отправлено через специальный сервис.
Чиновников из здания на Тверской не эвакуировали, но туда направились полицейские с поисковой собакой. Бомбу не нашли. Сейчас полиция разыскивает отправителей письма.
Происшествия,Правительство Москвы,
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