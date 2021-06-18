Вот тебе и отдых: Кто стрелял по россиянам в Абхазии

«Мы с товарищем отдыхали в ресторане, он подошел к нашему столу и стал приставать к нашим девушкам, трогать их. Мы его попросили, чтобы он ушел. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Завязалась потасовка. Далее он выхватил пистолет и начал по нам стрельбу. Расстрелял две обоймы», – уточнил Тимур Салимгариев.
«Нужно было подойти именно к дамам, которые сидят с мужчинами, и приставать к ним. Таких «героев», к несчастью, хватает повсюду, которые с негативной стороны свою страну и людей выставляют. Человек пребывает под следствием, но при этом ходит с оружием и расстреливает людей. Вроде немолодой уже, а ума не хватает. Жаль, что поведение наших парней такое недостойное, что такое вообще у нас случается. Вот тебе и отдых », - написал один из пользователей.