Вот тебе и отдых: Кто стрелял по россиянам в Абхазии

По словам потерпевшего, во время стрельбы все посетители и сотрудники разбежались. Первую помощь пострадавшим оказали девушки. Салимгариеву досталось шесть огнестрельных ранений. У него оказались раздробленными кости обеих ног. Мужчине уже провели две операции. Другой пострадавший сейчас в реанимации, медики характеризуют его текущее состояние как тяжелое.