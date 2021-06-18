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Вот тебе и отдых: Кто стрелял по россиянам в Абхазии

Мария Иванова
1 час назад
Один из россиян, который отправился на отдых в Абхазию и получил ранение во ходе стрельбы, рассказал детали случившегося. Напомним, происшествие имело место в Пицунде в ночь на 15 июня на территории ресторана «Апсны» пансионата «Самшитовая роща».
Вот тебе и отдых: Кто стрелял по россиянам в Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы с товарищем отдыхали в ресторане, он подошел к нашему столу и стал приставать к нашим девушкам, трогать их. Мы его попросили, чтобы он ушел. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Завязалась потасовка. Далее он выхватил пистолет и начал по нам стрельбу. Расстрелял две обоймы», – уточнил Тимур Салимгариев.
По словам потерпевшего, во время стрельбы все посетители и сотрудники разбежались. Первую помощь пострадавшим оказали девушки. Салимгариеву досталось шесть огнестрельных ранений. У него оказались раздробленными кости обеих ног. Мужчине уже провели две операции. Другой пострадавший сейчас в реанимации, медики характеризуют его текущее состояние как тяжелое.
Стрелок - Дмитрий Пилия - задержан. Установлено, что ранее он имел судимость за нелегальное хранение оружия.
При этом владельцы отеля, где все случилось, считают, что это средства массовой информации раздувают скандал и ничего особенного не произошло, пишет 74.ru.
А большинство местных жителей негативно отреагировали на поведение злоумышленника.
«Нужно было подойти именно к дамам, которые сидят с мужчинами, и приставать к ним. Таких «героев», к несчастью, хватает повсюду, которые с негативной стороны свою страну и людей выставляют. Человек пребывает под следствием, но при этом ходит с оружием и расстреливает людей. Вроде немолодой уже, а ума не хватает. Жаль, что поведение наших парней такое недостойное, что такое вообще у нас случается. Вот тебе и отдых », - написал один из пользователей.
Происшествия,Дмитрий Пилия,Пицунда,Абхазия,
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