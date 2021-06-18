Дагестанцы против узбеков: в Москве произошла массовая драка

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По данным источника издания в правоохранительных органах, сообщение о том, что у пруда подрались не менее четырех человек, поступило в дежурную часть московского Внуково.

Инцидент произошел у дома 16 по улице Рейсовой. В результате потасовки пострадал один человек, ему порезали щеку. Правоохранители задержали двоих уроженцев Дагестана. По предварительной версии, причиной драки стала их ссора с уроженцами Узбекистана. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются, пишет издание.

Ранее на Дубнинской улице на севере Москвы произошла массовая драка с применением оружия. Жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы. В результате были задержаны 19 человек, рассказали в ГУ МВД по столице.