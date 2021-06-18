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Дагестанцы против узбеков: в Москве произошла массовая драка

Алиса Селезнёва
38 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов остановили массовую драку в Москве, в которой принимали участие уроженцы Дагестана и Узбекистана. Об этом сообщает «Царьград».
Дагестанцы против узбеков: в Москве произошла массовая драка
Фото: ТАССТАСС
По данным источника издания в правоохранительных органах, сообщение о том, что у пруда подрались не менее четырех человек, поступило в дежурную часть московского Внуково.
Инцидент произошел у дома 16 по улице Рейсовой. В результате потасовки пострадал один человек, ему порезали щеку. Правоохранители задержали двоих уроженцев Дагестана. По предварительной версии, причиной драки стала их ссора с уроженцами Узбекистана. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются, пишет издание.
Ранее на Дубнинской улице на севере Москвы произошла массовая драка с применением оружия. Жильцы дома, во дворе которого произошло побоище, сняли произошедшее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы. В результате были задержаны 19 человек, рассказали в ГУ МВД по столице.
По одной из версий, подрались члены неонацистской группировки, собравшиеся на концерт в одном из закрытых клубов, и представителями движения Антифа. Очевидцы подтвердили, что у некоторых участников драки была нацистская символика.
Происшествия,МВД,Республика Дагестан,Москва,Узбекистан,
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