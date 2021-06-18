Авто смыло с дороги мощным ливнем в Ялте

Из-за обильных ливней из берегов в Ялте вышла река Водопадная. Затопленными оказались многие улицы. Как можно увидеть по выложенным очевидцами в Сеть кадрам, водный поток смыл стоявшую на дороге машину.

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По прогнозам метеорологов, улучшения погоды стоит ждать в предстоящие выходные - дожди постепенно уменьшатся, а температура воздуха станет выше.

Как сообщалось ранее, существуют риски, что Ялта может остаться без электричества, и причина тому – выход из берегов реки Водопадной, а в зону подтопления попал, в том числе, район "Крымэнерго". Там находятся важные объекты снабжения города электроэнергией, сообщает Коммерсантъ.

В местной администрации призвали местное население и гостей по возможности не выходить из помещений, поскольку передвижение по затопленным дорогам может быть опасным, а дождь все еще идет.

В районе Большой Ялты сложная ситуация фиксируется в Гаспре, где где подтоплению подверглась трансформаторная станция, а также в Алупке, где на дороге имел место сход селевого потока, и Форосе, где подачу воды отключили.

Причиной мощных ливней в регионе послужил циклон над Крымом. От стихии больше всего досталось Керчь, где выпала примерно двухмесячная норма осадков. Из-за этой ситуации в регионе решили объявить режим ЧС.