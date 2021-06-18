Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернули в полицию

Зюзинский районный суд столицы вернул в полицию материалы административного дела в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

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«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении», - сообщила собеседница агентства.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что суд зарегистрировал административное дело в отношении Дудя по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета»). Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 1,5 млн руб.