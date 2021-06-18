Ялта ввела режим ЧС из-за ливней

Ранее в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего город затопило. По прогнозам, дождь будет идти целый день. Поселок Форос, где живут около двух тысяч человек, остался без питьевой воды, потому что из-за ливней произошло отключение насосной станции.