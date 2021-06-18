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Ялта ввела режим ЧС из-за ливней

Газета.Ru
1 час назад
Ялта ввела режим чрезвычайной ситуации из-за ливней и последующих подтоплений. Об этом объявила мэр города Янина Павленко в Facebook.
Ялта ввела режим ЧС из-за ливней
Фото: FacebookFacebook
«Вынуждена сообщить вам, что с десяти часов утра сегодняшнего дня на территории муниципального образования городской округ Ялта вводится режим чрезвычайной ситуации», — сказала Павленко.
Глава города рассказала, что две реки, проходящие через центр города, вышли из берегов, многие здания подтоплены. Из-за ливней проводится эвакуация местных жителей.
Ранее в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, из-за чего город затопило. По прогнозам, дождь будет идти целый день. Поселок Форос, где живут около двух тысяч человек, остался без питьевой воды, потому что из-за ливней произошло отключение насосной станции.
До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице.
Происшествия,Янина Павленко,
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