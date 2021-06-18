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Появились видео из затопленной в Крыму Ялты

Алевтина Жаркова
1 час назад
Вслед за Керчью в Крыму из-за сильных ливней затопило Ялту. В курортном городе вышла из берегов река Водопадная. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мощные потоки воды сносят все на своем пути. Стихия повалила деревья, подтоплены дороги и жилые дома.
«Поплыла “Мазда” Жекина», – произносит за кадром местный житель, наблюдающий за тем, как уплывает припаркованный у дома автомобиль.
Как заявляет глава администрации Ялты Янина Павленко, подтопление происходит в хозяйственной зоне, в том числе хоззоне «Крымэнерго», из-за чего возник риск отключения электричества.
Происшествия,Погода,Видео,Янина Павленко,Республика Крым,Керчь,
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