В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Один человек погиб в результате затоплений в Крыму

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Один человек погиб в результате затоплений в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.
В результате затоплений в Крыму погиб человек
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что человека унесло потоком воды в Ялте, он погиб. Ему было 26 лет.
Ранее стало известно, что в Ялте из-за подтоплений пострадали восемь человек. Один из них был прооперирован, у других незначительные травмы.
В Ялте за ночь 18 июня выпала месячная норма осадков, река Водопадная вышла из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Мощные ливни, которые начались в Крыму 17 июня, вызвали подтопление сотен домовладений на востоке и юге полуострова.
Происшествия,Олег Крючков,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители