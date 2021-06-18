По улицам Ялты сегодня, 18 июня с большим трудом проезжают автомобили – после ливня, длившегося всю ночь, город оказался затопленным. Мощный циклон мучает Крым с утра минувшего четверга, вчера также затопленной оказалась Керчь . В ГУ МЧС по республике сообщили, что около 900 человек пришлось эвакуировать, подтоплению подверглись свыше 300 домов.

"Затопило пешеходные переходы – с Московской на Киевскую на 100%, на овощном рынке и "Спартаке" – частично. Службы привлечены, но воды слишком много", – сообщила глава ялтинской городской администрации Янина Павленко.

Отмечается, что есть риск, что Ялта останется без света, поскольку из берегов вышла река Водопадная, а в зоне подтопления находится район "Крымэнерго", где располагаются важнейшие источники снабжения города электричеством, передают Vesti.ru.

Глава города призвала местное население и отдыхающих по возможности оставаться дома, так как передвигаться по затопленным улицам опасно, а дождь все продолжается.

В районе Большой Ялты проблемы возникли в Гаспре, где была подтоплена трансформаторная станция, а также Алупке, где на дорогу сошел селевой поток, и Форосу, где была отключена подача воды.

Причиной сильных дождей в регионе стал циклон над Крымом. От него больше других городов и населенных пунктов пострадала Керчь, где выпало около двухмесячной нормы осадков. Из-за случившегося объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.