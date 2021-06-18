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В Москве задержали мужчину по обвинению в убийстве бывшей жены и ее дочери

ТАСС
28 минут назад
Следователи задержали в Москве мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей жены и ее дочери почти 17 лет назад. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Вернувшегося в РФ мужчину задержали за убийство семьи
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
31 августа 2004 года в квартире жилого дома на улице Островитянова в Москве были убиты 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь.
"По подозрению в совершении этого преступления задержан бывший супруг женщины 1946 года рождения. В ходе допроса мужчина признал вину и сказал, что причиной послужил конфликт с бывшей супругой на почве имущественных отношений", - рассказала Иванова.
После совершения убийства он уехал за границу, где длительное время проживал и работал.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Происшествия,Москва,
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