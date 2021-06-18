21-летний парень из Ростова разбил остановку после ссоры с девушкой. Видео публикует telegram-канал “Hue”.

На кадрах, снятых приятелем вандала, можно увидеть, как парень с разбега влетает в боковое стекло остановки и разбивает его своим телом. Сообщается, что парень задержан.