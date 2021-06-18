21-летний парень из Ростова разбил остановку после ссоры с девушкой. Видео публикует telegram-канал “Hue”.
На кадрах, снятых приятелем вандала, можно увидеть, как парень с разбега влетает в боковое стекло остановки и разбивает его своим телом. Сообщается, что парень задержан.
Сумма ущерба составляет около шести тысяч рублей. Против парня возбудили уголовное дело по статье “Умышленные уничтожение или повреждение имущества”. Максимальное наказание согласно этой статье - лишение свободы сроком до 2-х лет.