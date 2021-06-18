Появилось видео потопа в Керчи
снятое с высоты птичьего полёта
На город Керчь в Крыму
обрушились сильные ливни, вызвавшие потоп. Выпало почти две месячные нормы осадков. В городе ввели режим ЧС.
Сообщается, что из зон подтопления было эвакуировано 125 человек, в том числе 28 детей. По информации администрации города, подтоплены около 300 зданий и придомовых территорий, в том числе городская больница.
Около 20 тыс. жителей Крыма остались без питьевой воды из-за подтопления насосных станций.
Свыше 100 трансформаторных подстанций на востоке полуострова обесточены в результате сильной грозы. Также не работают 16 базовых станций мобильной связи.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, погибших вследствие непогоды нет.