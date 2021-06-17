Житель Москвы попытался сбыть боевые награды

Мужчина пытался сбыть награды на улице Арбат. Полицейские изъяли у него, в частности, четыре ордена «Отечественной войны», медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина».

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.