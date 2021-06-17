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Мужчину задержали в центре Москвы при попытке сбыта боевых наград

Вечерняя Москва
2 часа назад
Столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
Житель Москвы попытался сбыть боевые награды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мужчина пытался сбыть награды на улице Арбат. Полицейские изъяли у него, в частности, четыре ордена «Отечественной войны», медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина».
Задержанный рассказал, что награды принадлежали родственнику его супруги.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Происшествия,МВД,Москва,
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