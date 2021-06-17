Гражданка США пропала под Нижним Новгородом

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15 июня 34-летняя Кэтрин Илейн Сироу вышла из дома в городе Бор, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Поисковики из отряда «Рысь» сообщают, что девушка говорит по-русски с явным американским акцентом. Среди других примет – множество татуировок на руках и ногах.

Сироу жила в Боре с 2019 года. Она училась в магистратуре ННГУ имени Лобачевского.

По информации РЕН ТВ, в день своего исчезновения Кэтрин отправила матери на электронную почту письмо о том, что неизвестные везут ее в автомобиле в районе улицы Плеханова в Боре. Эту информацию подтвердили в СК РФ . Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Следственным отделом по г. Бор СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения иностранной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», - сообщается на сайте управления.