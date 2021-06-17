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Фотографа в Москве заподозрили в развращении школьниц

Вероника Полынина
28 минут назад
Суд в Москве арестовал фотографа, который подозревается в развращении трех школьниц на съемках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
Фотографа в Москве заподозрили в развращении школьниц
Фото: РамблерРамблер
В отношении фотографа возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 - «Иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Мужчину подозревают в том, что в период с 2018 по 2020 году во время работы в фотостудии он совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.
Подозреваемого также проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
По информации РЕН ТВ, речь идет о фотографе Ярославе Полякове, известным своими снимками со знаменитостями. Он сотрудничал с Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом, Гошей Куценко и другими медийными персонами.
Поляков был задержан поздно вечером 11 июня в доме на Карачаровской улице в Москве. В рамках дела следователи провели опознания, обыски дома и на работе фотографа. Назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, в отношении подозреваемого назначена медицинская судебная экспертиза.
В мае детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонина предложила ввести высшую меру наказания для педофилов, потому что «это вылечить невозможно». В Госдуме пообещали подготовить проект об отмене моратория на смертную казнь.
Происшествия,Гоша Куценко,Григорий Лепс,Филипп Киркоров,Госдума,Москва,
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