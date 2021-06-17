На Айну Гетагазову напали в Ингушетии

Telegram-канал «112» рассказал , что известная певица из Ингушетии Айна Гетагазова подала в полицию заявление о нападении на нее.

Фото: Instagram Instagram

По данным «112», инцидент, о котором идет речь, произошел в кафе. Канал опубликовал видео с камеры наблюдения.

На записи видно, как женщина - якобы Гетагазова - говорит с мужчиной, сидящим за столиком, после чего он встает и делает резкий выпад в ее сторону.

Telegram-канал утверждает, что певица сочла это покушением на ее жизнь.

В 2020 году Айна Гетагазова получила звание народной артистки Ингушетии.

До этого она стала народной артисткой Чечни и победительницей музыкального флешмоба «Русского радио» #лезгинкамариизахаровой.