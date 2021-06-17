На Айну Гетагазову напали в Ингушетии

Telegram-канал «112» рассказал
, что известная певица из Ингушетии
Айна Гетагазова подала в полицию заявление о нападении на нее.
По данным «112», инцидент, о котором идет речь, произошел в кафе. Канал опубликовал видео с камеры наблюдения.
На записи видно, как женщина - якобы Гетагазова - говорит с мужчиной, сидящим за столиком, после чего он встает и делает резкий выпад в ее сторону.
Telegram-канал утверждает, что певица сочла это покушением на ее жизнь.
В 2020 году Айна Гетагазова получила звание народной артистки Ингушетии.
До этого она стала народной артисткой Чечни и победительницей музыкального флешмоба «Русского радио» #лезгинкамариизахаровой.
Радио искало автора музыки к стихам, которые официальный представитель МИД России Мария Захарова
посвятила лезгинке, кавказской культуре и музыке. Профессиональное жюри присудило победу Гетагазовой.