Экс-солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева избили в Сочи , где музыкант находился на гастролях вместе со своей супругой.

Как уточняет телеканал «360», в распоряжении которого оказалось записанное потерпевшим видео с его рассказом о случившемся, все произошло в местной гостинице. При этом в конфликте приняли участие хозяйка отеля и ее муж.

По словам Казанцева, на него совершили нападение супруг владелицы апартаментов и молодой человек. Шансонье ударили сзади по голове, после чего он потерял сознание. Как утверждает сам музыкант, обидчики продолжили его оскорблять даже в тот момент, когда на место происшествия приехали врачи скорой помощи.