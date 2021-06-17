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Экс-солист группы «Лесоповал» рассказал на видео о своем избиении

Алевтина Жаркова
1 час назад
Экс-солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева избили в Сочи, где музыкант находился на гастролях вместе со своей супругой.
Как уточняет телеканал «360», в распоряжении которого оказалось записанное потерпевшим видео с его рассказом о случившемся, все произошло в местной гостинице. При этом в конфликте приняли участие хозяйка отеля и ее муж.
По словам Казанцева, на него совершили нападение супруг владелицы апартаментов и молодой человек. Шансонье ударили сзади по голове, после чего он потерял сознание. Как утверждает сам музыкант, обидчики продолжили его оскорблять даже в тот момент, когда на место происшествия приехали врачи скорой помощи.
В результате Казанцев оказался в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга и двойной перелом челюсти.
Происшествия,Криминал,Видео,Сочи,
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