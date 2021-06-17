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Bild: при стрельбе на западе Германии погиб один человек

RT на русскомиещё 1
44 минуты назад
Неизвестный открыл стрельбу в городе Эспелькамп на западе Германии, один человек погиб.
Один человек погиб в результате стрельбы в Германии
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Bild. Отмечается, что один человек ранен.
Подробностей случившегося не приводится, о связи с терроризмом не сообщается.
Происшествия,Bild,Эспелькамп,Германия,
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