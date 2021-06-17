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В Эстонии сожгли православную церковь

Газета.Ru
47 минут назад
В Эстонии в городе-курорте Нарва-Йыэсуу недалеко от границы с Россией сгорела деревянная православная церковь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает портал Rus.postimees.
В Эстонии сгорела православная церковь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что огонь полностью уничтожил интерьер церкви, пострадали стены, крыша частично обвалилась. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Инцидент произошел рано утром в четверг, 17 июня. К моменту прибытия спасателей на место все здание пылало. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки, в том числе на дом священника и подсобные помещения.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В феврале текущего года в этой церкви был еще один пожар, в результате сильно пострадали алтарь, иконы XVIII века и дубовый иконостас XIX века. Тогда спасатели также назвали причиной поджог. В 2019 году от пожара пострадал приходской дом.
Происшествия,РПЦ,Россия,Эстония,
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