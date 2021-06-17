В Эстонии сгорела православная церковь

Инцидент произошел рано утром в четверг, 17 июня. К моменту прибытия спасателей на место все здание пылало. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки, в том числе на дом священника и подсобные помещения.

В феврале текущего года в этой церкви был еще один пожар, в результате сильно пострадали алтарь, иконы XVIII века и дубовый иконостас XIX века. Тогда спасатели также назвали причиной поджог. В 2019 году от пожара пострадал приходской дом.