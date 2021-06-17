В Эстонии сгорела православная церковь

В Эстонии
в городе-курорте Нарва-Йыэсуу недалеко от границы с Россией
сгорела деревянная православная церковь
Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает портал Rus.postimees.
Отмечается, что огонь полностью уничтожил интерьер церкви, пострадали стены, крыша частично обвалилась. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Инцидент произошел рано утром в четверг, 17 июня. К моменту прибытия спасателей на место все здание пылало. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки, в том числе на дом священника и подсобные помещения.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В феврале текущего года в этой церкви был еще один пожар, в результате сильно пострадали алтарь, иконы XVIII века и дубовый иконостас XIX века. Тогда спасатели также назвали причиной поджог. В 2019 году от пожара пострадал приходской дом.