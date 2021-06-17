Никульшину из Pussy Riot арестовали на 15 суток

Никульшина была задержана в минувшую среду на 48 часов. В отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В минувшие выходные она также была задержана за мелкое хулиганство и курение в неположенном месте в районе Лубянской площади.

По словам адвоката, в полиции считают, что его подзащитная пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Никульшина принимала участие в акции на финальном матче чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве.