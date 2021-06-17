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Суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot за неповиновение полиции

ТАСС
8 минут назад
орогомиловский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.
Никульшину из Pussy Riot арестовали на 15 суток
Фото: ТАССТАСС
"Суд признал Никульшину виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Невыполнение требований сотрудников полиции") и назначил ей наказание в виде административного ареста на 15 суток", - сказал защитник, отметив, что обязательно обжалует это решение.
Никульшина была задержана в минувшую среду на 48 часов. В отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В минувшие выходные она также была задержана за мелкое хулиганство и курение в неположенном месте в районе Лубянской площади.
По словам адвоката, в полиции считают, что его подзащитная пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Никульшина принимала участие в акции на финальном матче чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве.
Происшествия,Вероника Никульшина,Москва,Россия,
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