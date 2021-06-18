На АЗС в Ростовской области раздался взрыв

О взрыве на автозаправке в Аксае на пульт дежурного поступил вызов в районе 15 часов, сотрудники специальных служб прибыли на Западную, 6, осмотрели территорию. По предварительной версии, взрыв произошел в результате аварийного режима работы электрического трансформатора. Уточняется, что в данный момент безопасности местных жителей ничего не угрожает, от взрыва никто не пострадал, пожар не начался.