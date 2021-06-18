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На АЗС в Ростовской области прогремел взрыв

РИА "ФедералПресс"иещё 1
48 минут назад
В Аксае от взрыва пострадало здание. Инцидент прокомментировали в МЧС.
На АЗС в Ростовской области раздался взрыв
Фото: пресс-служба управления МЧС по Ростовской областипресс-служба управления МЧС по Ростовской области
«Произошел хлопок на АЗС. От ударной волны частично разрушились ограждающие конструкции», – сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.
О взрыве на автозаправке в Аксае на пульт дежурного поступил вызов в районе 15 часов, сотрудники специальных служб прибыли на Западную, 6, осмотрели территорию. По предварительной версии, взрыв произошел в результате аварийного режима работы электрического трансформатора. Уточняется, что в данный момент безопасности местных жителей ничего не угрожает, от взрыва никто не пострадал, пожар не начался.
Ранее на границе Ростовской области и Украины произошел взрыв на газопроводе.
Недавно «ФедералПресс» сообщал о том, что сотрудники МЧС Ростовской области отправились в Керчь, чтобы помочь устранить последствия ливней и паводка.
Происшествия,МЧС,ФедералПресс,Ростовская Область,
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