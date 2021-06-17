Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплены более 200 домов, отключен свет в городской больнице, в городе введен режим ЧС. В Керчь уже выехал глава Крыма Сергей Аксенов , который на лодке осмотрел место происшествия и пообещал возместить ущерб жителям затопленных домов. В Краснодарском крае прошел ливень с градом, из-за чего пострадали крыши домов. Рано утром 17 июня непогода добралась и до Ростова-на-Дону. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Керчи прошли сильные ливни, которые привели к подтоплению свыше 200 домов, отключению света в больнице и центре города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных», — говорится в сообщении.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца, в ближайшие три часа аварийные бригады Водоканала откачают воду с улиц Керчи.

«Что касается систем водоснабжения и водоотведения, у нас есть определенные сложности по работе, все бригады задействованы, мы производим откачку в плановом режиме», — отметил Донец.

Как сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик, ливни привели к проблемам в работе насосных станций, в результате чего без воды остались несколько районов.

«С 5:00 мск работают наши бригады. Вчера мы отрабатывали город Белогорск до позднего вечера. Сегодня помогаем местным органам власти и техникой, и людьми», — рассказал он, отметив, что ситуацию локализуют до конца дня.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что в городе был введен режим ЧС.

«Под руководством Главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым. На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования», - написал Бороздин на своей странице в Facebook.

Глава республики Сергей Аксенов пообещал компенсировать ущерб жителям Керчи и соседних районов, где подтопило дома. Передвигаясь на надувной лодке, он оценил ущерб и масштабы подтоплений на востоке полуострова.

«Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация. Затоплены этажи больницы, огромное количество жилых помещений, домов, коммерческих помещений, машины некоторые по крышу утоплены», — сказал Аксенов.

Он с сожалением отметил, что придется долго разбираться «с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли в результате этой катастрофы природной».

«В причинах разберемся сейчас, никто без помощи не останется, и Ленинский, Белогорский, Кировский — все подтопленные поселки, по всем без исключения, будут меры, и последствия должны быть ликвидированы», — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что в этих районах так же, как и в Керчи, прошли проливные дожди. «Уровень осадков от 8 до 80 мм. Самый большой в Ленинском районе и городе Керчь. Мы практически передвигались вплавь, брюки все мокрые. Были не по пояс, но выше, чем по колено в воде», — рассказал он.

При этом в сеть попало видео, как лодку, в которой находился Аксенов, вплавь догоняли три мужчины. По словам советника главы региона Олега Крючкова, это «сотрудники МЧС ». «Такая обстановка. Иначе нельзя передвигаться. Сейчас в Керчь прибывают силы и средства МЧС и профильных ведомств», — приводит его слова ТАСС.

Но в региональном ведомстве уточнили в комментарии РБК, что плывшие за лодкой Аксенова — это «гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение».

В пресс-службе МЧС по Крыму рассказали, что «они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова». Пловцам помощь не понадобилась, они «счастливые и довольные вернулись на берег».

Пресс-секретарь главы региона Анна Ченская, в свою очередь, сказала «Подъему», что не знает, кто эти люди. Она смогла только подтвердить, что Аксенов «находится с рабочим визитом в Керчи, так как там произошло подтопление».

«У него осмотр этой ситуации. Сейчас будет заседание оперативного штаба по ситуации сложившейся, и там будут приняты определенные решения», — добавила она.

Синоптики отмечали, что из-за циклона над Крымом выпали почти две месячные нормы осадков, а также усилился северо-западный ветер.

«В Керчи выпало 82 мм, что почти две месячные нормы. Белогорск — 88 мм, это тоже почти две месячные нормы. Керченский пролив — 73 мм, полторы месячные нормы», — рассказала глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Также ожидается плохая погода в центральной части полуострова. В частности, в Симферополе специалисты прогнозируют «очень сильный дождь (более 30 мм), грозу, град, шквал 17-22 м/с».

«В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июня в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с», — отметили в региональном гидрометцентре.

В четверг, 17 июня, масштабные потопы ожидаются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе. По мнению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в результате сильных дождей воды на улицах «будет по колено».

В Краснодаре ливень привел к затоплению 14 улиц. Вода зашла и на земельные участки в Анапе и Темрюке. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, дожди с градом прошлись в Павловском районе Краснодарского края, что привело к разрушению крыш частных домов и образовательных учреждений, пишет РБК.