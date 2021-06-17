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В МЧС опровергли информацию о плывших за лодкой Аксенова спасателях

Алиса Селезнёва
42 минуты назад
За лодкой главы Крыма Сергея Аксенова, осматривавшего затопленную Керчь, плыли не спасатели, а гражданские лица. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Крыму пишет «Интерфакс».
В МЧС опровергли информацию о плывших за лодкой Аксенова спасателях
Фото: СоцсетиСоцсети
Ливень, который начался вечером 16 июня и длился практически всю ночь, привел к затоплению центральной части Керчи и подтоплению городской больницы 1. В город прибыл глава региона, который на лодке проплыл по затопленным улицам.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что за лодкой Сергея Аксенова плывут кролем три человека. В соцсетях запись назвали «самым странным видео дня» и начали гадать, кто это и что происходит. А советник главы региона Олег Крючков уточнил, что в кадр попали спасатели, которые вынуждены были добираться вплавь до ряда объектов.
Однако в МЧС эту информацию опровергли, подчеркнув, что пловцы не имеют отношения ни к республиканской, ни к федеральной составляющей ведомства.
«Это гражданские лица (...), которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео. Они не принимали участия в спасательной операции», - подчеркнул представитель пресс-службы.
В МЧС заверили, что эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками.
Происшествия,Олег Крючков,Сергей Аксенов,МЧС,Интерфакс,Республика Крым,Керчь,
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