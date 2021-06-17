На прошлой неделе голландский суд представил ряд перехваченных записей телефонных разговоров повстанцев на востоке Украины, в которых, в частности, идет речь о том, что "сушка" (истребитель Су Вооруженных сил Украины) сбила Boeing, и сразу вслед за этим повстанцы сбили "сушку" из зенитного ракетного комплекса "Бук".