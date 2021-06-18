«Не открою, ковид»: как проходили обыски у депутата Резника

Депутата питерского Заксобрания Максима Резника задержали за покупку 18,2 грамма марихуаны, сообщили в СК. Если вина политика будет доказана, ему грозит до восьми лет заключения. В партии «Яблоко» , от которой Резник собирался выдвигаться на осенних выборах, считают это дело политически мотивированным.

Фото: газета.ру газета.ру

Санкт-Петербурге правоохранители задержали депутата городского Законодательного собрания Максима Резника за покупку 18,2 грамм марихуаны, сообщили в СК. Обыски в квартире и на даче депутата, а также в квартире его матери сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД провели утром 17 июня. Сначала жена депутата не хотела открывать дверь силовикам из-за боязни их инфицировать – женщине предписано находиться на изоляции по болезни, сообщает "Фонтанка".

"Не открою, ковид", - сказала женщина.

После этого следователи и полицейские пригрозили выломать дверь, и хозяйка их впустила. Как заявили правоохранители, причиной обыска стали наркотики, найденные в квартире дальнего родственника Резника. Параллельно другая следственная группа провела обыск на даче у депутата, где он находился на изоляции от заболевшей жены.

Через несколько часов Резника повезли в квартиру к его матери, где тоже провели обыск, а потом доставили на допрос в СК.

"По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта 2021 года незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство - каннабис (марихуану)", - говорится в сообщении следствия.

В рамках расследования СК провел комплекс судебных экспертиз, в том числе химические и генетические, допросил более 10 свидетелей, что "позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)". Данная статья предусматривает максимальным наказанием восемь лет заключения.

Расследование началось в марте нынешнего года - тогда силовики прибыли для обыска в квартиру N 15 на канале Грибоедова, 114, где находится студия художницы Лизы Михайловой, в которой временно проживает ее сын Иван Дорофеев - дальний родственник Резника, пишет "Фонтанка".

Причем правоохранители встретили на пороге квартиры самого депутата. В квартире они нашли баночку из-под жевательной резинки, в которой находились – как позже выяснилось – наркотики. После этого Резника три раза допрашивали, он утверждал, что принес эту баночку по просьбе Дорофеева.

Резник известен как критик губернатора Александра Беглова . По этой причине ряд сторонников депутата утверждают, что причина заведения уголовного дела чисто политическая. Бывший член Заксобрания, муниципальный депутат Ольга Галкина напомнила, что накануне в Петербурге были объявлены выборы, на которых Резник собирался баллотироваться от партии "Яблоко" по 21-му избирательному округу в Московском районе.

"Он один из самых ярких депутатов и был бы самым ярким кандидатом. История ожидаемая: у властей нет желания допускать до выборов ярких кандидатов. Я связываю его преследование с тем, что осенью пройдут выборы" - сказала Галкина.

В самой партии не верят в связь Резника с наркотиками.

"Мы считаем задержание Резника политически мотивированным. Оно лежит в логике преследований Дмитрия Гудкова, Андрея Пивоварова, Александра Соловьева - потенциальных кандидатов от "Яблока" на выборах в Госдуму. Силовые органы, видимо, решили полностью зачистить оппозиционное поле перед выборами", - сказал "Газете.Ru" член Бюро партии "Яблоко", депутат Мосгордумы Максим Круглов.