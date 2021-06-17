По улицам плывут ларьки: ливень затопил "ворота Крыма"

Ливень, начавшийся в вечернее время накануне, 16 июня в Керчи , которую называют "воротами Крыма " из-за расположения, и длился практически всю ночь, затопил городские улицы.

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Отмечается, что больше всего досталось центральной части Керчи. Практически по крышу затопило машины на Самойленко, Горбульского, Карла Маркса , Заречной, сообщает Керчь.фм.

Центр города оказался практически отрезанным от Аршинцево –рядом с АТП-Нижний Солнечный большое «озеро», которое не могут преодолеть легковые автомобили.

Кроме этого, ливень поломал деревья, разрушил заборы. По дорогам плывут крупные предметы, мусорные баки, ларьки.

По данным очевидца, начало затапливать первый этаж городской больницы 1. Также наблюдается выход из берегов реки Мелек-Чесме.

Как прогнозировалось ранее, сегодня, в четверг 17 июня мощные потопы будут в нескольких регионах России. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец , вследствие ливней "воды там будет по колено, если не больше".

"В четверг у нас прогнозируются потопы на Черноморском побережье Кавказа - от Новороссийска до Тамани, в Восточном Крыму, Керчи, Феодосии", — отметил специалист.

По словам эксперта, местами выпадет до 30–50 миллиметров осадков, то есть "практически половина бочки воды на один «квадрат»". Но самая плохая ситуация прогнозировалась в Керчи. Потопы обусловлены циклоном, нависшим над побережьем Черного моря, уточнил Евгений Тишковец.