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Угрожавший порезать соседских собак мужчина попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Мужчина грозился зарезать собак соседей. Последние защищали своих четвероногих друзей с помощью лопат. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.
По словам хозяйки трёх псов, во время отъезда за город, с последними гуляла их подруга. НА улице к женщине подошёл неизвестный с ножом, схватил одну из собак и угрожал, что порежет её.
По возвращению хозяева взяли лопаты и пошли выяснять причину угроз. Обидчик был обнаружен во дворе. Тут же началась потасовка, в результате которой у хозяина оказалось сломано два пальца и проколоты колёса автомобиля.
Сообщается, что участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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