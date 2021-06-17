Угрожавший порезать соседских собак мужчина попал на видео

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге . Мужчина грозился зарезать собак соседей. Последние защищали своих четвероногих друзей с помощью лопат. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.

По словам хозяйки трёх псов, во время отъезда за город, с последними гуляла их подруга. НА улице к женщине подошёл неизвестный с ножом, схватил одну из собак и угрожал, что порежет её.

По возвращению хозяева взяли лопаты и пошли выяснять причину угроз. Обидчик был обнаружен во дворе. Тут же началась потасовка, в результате которой у хозяина оказалось сломано два пальца и проколоты колёса автомобиля.