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Гараж с покойниками внутри обнаружили в Забайкалье и показали на видео

Александр Кузьмин
3 часа назад
В городе Могоч Забайкальского края обнаружен гараж, выполняющий функцию морга.
Там находилось несколько тел, покрытых белой простынёй. Видео публикует telegram-канал “Бушующий мир”.
Сообщается, что руководство местной больницы взяла данное нежилое помещение в аренду с целью хранения там скончавшихся граждан, всё из-за того, что морги госпиталя переполнены.
По факту случившегося инцидента следователи начали проверку.
Происшествия,Видео,Забайкальский Край,
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