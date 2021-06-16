Тренер по айкидо сломал ребенку руку во время занятий в Сочи

Сочи тренер по айкидо сломал ребенку руку во время занятий, сообщает «360» со ссылкой на мать пострадавшего.

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По ее словам, 28 апреля на занятии тренер наотмашь ударил ребенка палкой по руке и раздробил ему кости.

«У сына получился перелом двух костей. После этого мы 1,5 месяца проходили в гипсе, у нас было много рентгенов, потому что кость не очень срастается. Когда сняли гипс, выяснилось, что у него произошла закупорка сосудов, или как-то так. Сегодня я сделала УЗИ сосудов и выяснила, что у него посттравматический варикоз», - рассказала женщина.

Она также заявила, что тренер не сообщил о случившемся и ушел после занятий, оставив мальчика в одиночестве дожидаться родителей. При этом все дети видели, как мужчина «хорошо дал» ребенку палкой по руке.

Через некоторое время женщина также заметила большую гематому на ноге сына, она считает, что она могла остаться только от удара палкой.

Мать пострадавшего ребенка заявила, что пошла на конфликт только из-за того, как тренер повел себя в данной ситуации: не извинился, отрицал свою вину, заявляя, что мальчик мог повредить руку до тренировки.

«Хотелось бы, чтобы перед ребенком извинился, хочу посмотреть ему в глаза. Разбираться с ним на плохих тонах я не хочу. Я понимаю, что он не признает вину — ни разу не позвонил. Но я считаю, что это очень непрофессионально и неправильно. Я считаю, что он не должен заниматься такой деятельностью, если он калечит детей», - добавила женщина.