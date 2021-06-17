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Экс-солиста «Лесоповала» избили на гастролях в Сочи

Елена Прошина
1 час назад
В Сочи избили бывшего солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Музыкант прибыл в город на гастроли вместе с женой Юлией и остановился на территории частного дома, где уже снимали комнату его товарищи. В результате потасовки артисту проломили голову и сломали челюсть. В настоящее время он находится в медучреждении и ожидает оперативного вмешательства.
Экс-солиста «Лесоповала» избили на гастролях в Сочи
Фото: facebook.comfacebook.com
Конфликт случился после того, как музыкант вместе со своей супругой и друзьями вернулись с выступления. Журналистам получилось дозвониться до Руслана в больницу. Музыканту трудно говорить, но он рассказал о подробностях ситуации.
«Я находился на гастролях. Мы отыграли выступление и вернулись в комнату, которую снимали в частном доме, – пояснил Руслан. – Рядом со мной были парни, которые проживали у хозяйки в течение некоторого времени по прежней стоимости – 15 000, а в настоящее время стартовал курортный сезон и появилась возможность сдачи комнаты за 30 000. Очевидно, она искала любой повод для их выселения, а я оказался крайним в этой ситуации, попался под руку. С моей помощью она, наверное, хотела поскандалить», - цитирует Казанцева Mk.ru.
В результате разгоревшийся конфликт перерос в драку, где музыкант получил серьезные ранения.
«Скорая помощь», вызванная женой артиста, прибыла быстро. Руслана отнесли на носилках, и они вместе с супругой отправились в одну из больниц Сочи. Уже по пути медики поставили пострадавшему диагноз сотрясение мозга, так как все признаки указывали на это: тошнота, рвота, обморок и беспамятство. В клинике музыканту провели КТ, а также МРТ-исследование. В результате, точный диагноз гласил: перелом челюстно-орбитального комплекса, сотрясение мозга и множественные гематомы. В ближайшее время ему должны сделать операцию.
Происшествия,Московский комсомолец,Сочи,
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