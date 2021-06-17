Экс-солиста «Лесоповала» избили на гастролях в Сочи

Конфликт случился после того, как музыкант вместе со своей супругой и друзьями вернулись с выступления. Журналистам получилось дозвониться до Руслана в больницу. Музыканту трудно говорить, но он рассказал о подробностях ситуации.

«Скорая помощь», вызванная женой артиста, прибыла быстро. Руслана отнесли на носилках, и они вместе с супругой отправились в одну из больниц Сочи. Уже по пути медики поставили пострадавшему диагноз сотрясение мозга, так как все признаки указывали на это: тошнота, рвота, обморок и беспамятство. В клинике музыканту провели КТ, а также МРТ-исследование. В результате, точный диагноз гласил: перелом челюстно-орбитального комплекса, сотрясение мозга и множественные гематомы. В ближайшее время ему должны сделать операцию.