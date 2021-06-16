Внучку Гурченко обокрали на 5 млн рублей

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По словам Королевой, у нее было 86 видеокассет с записями, которые могли пролить свет на биографию ее знаменитой бабушки.

Она собиралась обнародовать эти записи и писала книгу на их основе.

«Уже три месяца я работаю над книгой, которая основана на документальном семейном видеоархиве и моей переоценке событий. И вот в разгар моей работы позвонила женщина, которая представилась сотрудницей одного из телеканалов. Мол, они готовят передачу памяти Людмилы Марковны и очень просят о помощи», - рассказала внучка кинозвезды.

По ее словам, она случайно обмолвилась о семейном видеоархиве, после чего собеседница буквально вымолила дать ей кассеты во временное пользование для создания передачи.

Через некоторое время кассеты вернули, но из было уже на 20 меньше.

«А в ответ на мою претензию та самая дама резко заявила: "Сколько дали - столько и возвращаем, до свидания!". А ведь поначалу была сама любезность, вилась вокруг меня лисой...» - пожаловалась Королева.

По словам внучки Гурченко, из-за переживаний у нее резко ухудшилось здоровье. Теперь она только и думает о том, как заполучить семейные хроники обратно, ведь это «вопрос чести и памяти».