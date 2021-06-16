Внучку Гурченко обокрали на 5 млн рублей

По словам Королевой, у нее было 86 видеокассет с записями, которые могли пролить свет на биографию ее знаменитой бабушки.
Она собиралась обнародовать эти записи и писала книгу на их основе.
«Уже три месяца я работаю над книгой, которая основана на документальном семейном видеоархиве и моей переоценке событий. И вот в разгар моей работы позвонила женщина, которая представилась сотрудницей одного из телеканалов. Мол, они готовят передачу памяти Людмилы Марковны и очень просят о помощи», - рассказала внучка кинозвезды.
По ее словам, она случайно обмолвилась о семейном видеоархиве, после чего собеседница буквально вымолила дать ей кассеты во временное пользование для создания передачи.
Через некоторое время кассеты вернули, но из было уже на 20 меньше.
«А в ответ на мою претензию та самая дама резко заявила: "Сколько дали - столько и возвращаем, до свидания!". А ведь поначалу была сама любезность, вилась вокруг меня лисой...» - пожаловалась Королева.
По словам внучки Гурченко, из-за переживаний у нее резко ухудшилось здоровье. Теперь она только и думает о том, как заполучить семейные хроники обратно, ведь это «вопрос чести и памяти».
Ранее Елена Королева рассказывала СМИ о пропавших бриллиантах Людмилы Гурченко. Она считает, что драгоценности украл вдовец актрисы Сергей Сенин
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