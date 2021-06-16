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Опубликовано видео ДТП на Садовой улице в Петербурге

Юрий Столбов
1 час назад
Камера видеонаблюдения запечатлела неудачный поворот «Шкоды», после которого Садовая улица в Петербурге встала в пробке. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
15 июня у дома 40 столкнулись Skoda и Honda. Досталось и припаркованной Audi. Водитель первой легковой пошел на разворот и поймал следующую за ним машину в левый бок.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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