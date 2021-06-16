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Витебский пенсионер разбил стекло легковушки и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Витебске пенсионер решил проучить водителя за парковку на тротуаре и разбил лобовое стекло легковушки. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
На видео видно, как пожилой мужчина подошел к машине,которая припаркована на тротуаре. Он возмутился этим фактом и замахнулся пакетом на лобовое стекло.
Происшествия,Общество,Видео,Москва24,Витебск,
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