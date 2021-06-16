Угрожал ножом: нетрезвый внук Жореса Алферова угнал такси

Несколькими днями ранее на молодого человека написал заявление в полицию водитель такси, подвозивший его в подмосковную Немчиновку. Как только Матвей сел в автомобиль, таксист сразу заметил, что парень нетрезв. В течение всего пути пассажир всеми способами хотел унизить водителя, хамил ему и отпускал шутки по поводу авто и внешности таксиста. К окончанию поездки водитель не выдержал и вступил с пассажиром в перепалку, между ними разгорелся конфликт, сообщает
kp.ru.
Уже рядом с указанным в заявке домом Матвей неожиданно схватился за нож и начал угрожать. Он потребовал, чтобы водитель покинул машину, а когда получил свое, перебрался на водительское сидение иномарки и хотел скрыться. Но далеко отъехать ему не удалось, вскоре он потерял управление и попал в аварию. Здоровье самого Матвея при этом н пострадало, а транспортному средству был причинен серьезный урон. Став очевидцем произошедшего, водитель такси вызвал наряд полиции.