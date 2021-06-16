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Нетрезвый внук Жореса Алферова угнал такси

Елена Прошина
42 минуты назад
Матвей Алфёров — внук знаменитого физика и нобелевского лауреата Жореса Алферова на днях угрожал водителю такси ножом, а после угнал его машину.
Угрожал ножом: нетрезвый внук Жореса Алферова угнал такси
Фото: InstagramInstagram
24-летний потомок ученого получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук, также закончил Лондонский университет. Матвей объездил много стран, а после вернулся в Россию и начал заниматься маркетингом в столичном НИИ молекулярной электроники, учредил со своим партнером компанию в сфере веб-дизайна.
Несколькими днями ранее на молодого человека написал заявление в полицию водитель такси, подвозивший его в подмосковную Немчиновку. Как только Матвей сел в автомобиль, таксист сразу заметил, что парень нетрезв. В течение всего пути пассажир всеми способами хотел унизить водителя, хамил ему и отпускал шутки по поводу авто и внешности таксиста. К окончанию поездки водитель не выдержал и вступил с пассажиром в перепалку, между ними разгорелся конфликт, сообщает kp.ru.
Уже рядом с указанным в заявке домом Матвей неожиданно схватился за нож и начал угрожать. Он потребовал, чтобы водитель покинул машину, а когда получил свое, перебрался на водительское сидение иномарки и хотел скрыться. Но далеко отъехать ему не удалось, вскоре он потерял управление и попал в аварию. Здоровье самого Матвея при этом н пострадало, а транспортному средству был причинен серьезный урон. Став очевидцем произошедшего, водитель такси вызвал наряд полиции.
В настоящее время Матвей Алфёров находится под подпиской о невыезде. Полиция проводит проверку по факту угона машины. Сумму предварительного ущерба оценили в 300 тыс. рублей.
Происшествия,Жорес Алферов,Комсомольская правда,Россия,
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