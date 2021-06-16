Угрожал ножом: нетрезвый внук Жореса Алферова угнал такси

Уже рядом с указанным в заявке домом Матвей неожиданно схватился за нож и начал угрожать. Он потребовал, чтобы водитель покинул машину, а когда получил свое, перебрался на водительское сидение иномарки и хотел скрыться. Но далеко отъехать ему не удалось, вскоре он потерял управление и попал в аварию. Здоровье самого Матвея при этом н пострадало, а транспортному средству был причинен серьезный урон. Став очевидцем произошедшего, водитель такси вызвал наряд полиции.