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Появилось видео приземления парня с парашютом на стадион

Александр Кузьмин
1 час назад
Парашютист приземлился на футбольное поле перед началом матча между Францией и Германией на Евро 2020. Видео опубликовано в teleram-канале “360”.
На кадрах можно увидеть, как мужчина на жёлтом парашюте пролетает над трибунами, чуть не врезается в болельщиков на стадионе.
Сообщается, что парашютист является ярым последователем “Гринпис”. Как только он приземлился - его скрутили сотрудники правопорядка.
Происшествия,Видео,Германия,Франция,
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