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В Керчи подтопило более 200 домов

ТАССиещё 4
51 минуту назад
Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.
"По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных", - говорится в сообщении.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец сообщил, что воду с улиц города планируется откачать в течение ближайших трех часов.
"Что касается систем водоснабжения и водоотведения, у нас есть определенные сложности по работе, все бригады задействованы, мы производим откачку в плановом режиме, в течение ближайших 2-3 часов мы приведем все в соответствие", - сказал Донец.
Происшествия,Видео,Керчь,
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