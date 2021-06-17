Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.
"По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных", - говорится в сообщении.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец сообщил, что воду с улиц города планируется откачать в течение ближайших трех часов.
"Что касается систем водоснабжения и водоотведения, у нас есть определенные сложности по работе, все бригады задействованы, мы производим откачку в плановом режиме, в течение ближайших 2-3 часов мы приведем все в соответствие", - сказал Донец.