«Закончилось время»: двое подростков совершили суицид в Липецке

В Липецке
из жизни ушли двое подростков 14 и 16 лет. Перед смертью девочка записала видео, в котором предупредила об игре, в которую оказалась втянута вместе со своим парнем, пишет «Комсомольская правда»
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По данным издания, 14-летняя школьница, которая жила с мамой и бабушкой, покончила с собой 11 июня. А через три дня ушел из жизни ее 16-летний молодой человек.
В прощальном видео, которое девочка записала для мамы, она пояснила, что вынуждена совершить самоубийство, так как у нее «закончилось время».
«Мне разрешили записать последнее видео. Начинается новая волна, будет много жертв ( ). Я играла, нас 524 человека, по Липецкой области – 105 человек, которые могут умереть. Мне пришлось умереть раньше из-за Алексея (имя изменено), он все рассказал. Я морально не готова к этому, у меня закончилось время», - заявила она.
При этом газета отмечает, что за день до самоубийства девочки в соцсетях ее знакомых пытались предупредить. Автор описал школьницу и просил сообщить ее родителям «если еще не поздно». Но сообщению никто не поверил.
14 июня тем же способом ушел из жизни 16-летний друг девочки. Знакомые рассказали, что ребята встречались. Правоохранительные органы
проверяют информацию об участии подростков и игре и возможных новых жертвах, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Родителей же предупреждают об опасности и просят проверять соцсети детей.
Ранее в Москве 16-летний школьник покончил жизнь самоубийством из-за недовольства материальным положением своей семьи. Юношу не устраивало то, что iPhone одной из последних моделей ему отдала мама. Кроме того, ему хотелось одеваться в брендовых магазинах и жить в более просторной квартире.