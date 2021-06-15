Миллион долларов из сейфа МИДа: обвиняемой в краже вынесли приговор

Пресненский суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу МИД России Наталью Агальцову к пяти годам колонии за растрату в размере 1 млн долларов, передает ТАСС.

Сторона обвинения просила назначить обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, с Агальцовой по гражданскому иску МИД РФ взыскано 67 461 рублей. Ведомство требовало компенсацию в тысячу раз больше – 67 млн рублей.

Агальцова была взята под стражу в зале суда. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

В декабре 2020 года СМИ сообщили о краже в здании МИД России на Смоленской площади в Москве. В министерстве подтвердили, что в 2019 году из сейфа Валютно-финансового департамента пропал миллион долларов, который прислали из посольства России в Иране. Обвинения в краже денег предъявили специалисту-эксперту Валютно-финансового департамента МИД РФ 49-летней Наталье Агальцовой.

Сотрудники службы безопасности отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли видео от 18 декабря 2019 года, на котором Агальцова выходит из здания с объемными пакетами в руках. На следующий день женщину и ее предполагаемого сообщника задержали.

Впоследствии сообщник был переведен в ранг свидетеля, а Агальцова ожидала суда сначала под подпиской о невыезде, а затем под домашним арестом.