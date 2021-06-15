Силовики завели уголовное дело из-за TikTok-ролика с иконами

Как сообщалось ранее, группа молодых людей решила снять ролик недалеко от жилого дома. Один из участников был одет в матросскую тельняшку, второй был в форме полицейского, а девушка изображала стол. Проходившему мимо мужчине не понравилось, что они используют икону, поэтому он сделал замечание в грубой форме. В ответ его также грубо попросили уйти и не мешать, на что прохожий влепил девушке пощёчину.