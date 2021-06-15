Силовики завели уголовное дело из-за TikTok-ролика с иконами

Московский Следственный комитет
завёл уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съёмки ролика для TikTok, в котором фигурировала икона. Об этом рассказала старший помощник главы ведомства Юлия Иванова
, передаёт АГН «Москва».
По версии силовиков, молодые люди, которые снимали юмористический ролик, преследовали цель «надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней» и публично выразили явное неуважение окружающим, чтобы оскорбить чувства верующих.
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, — отметила Иванова.
Как сообщалось ранее, группа молодых людей решила снять ролик недалеко от жилого дома. Один из участников был одет в матросскую тельняшку, второй был в форме полицейского, а девушка изображала стол. Проходившему мимо мужчине не понравилось, что они используют икону, поэтому он сделал замечание в грубой форме. В ответ его также грубо попросили уйти и не мешать, на что прохожий влепил девушке пощёчину.